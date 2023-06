Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 45 milhões

O concurso 2.600 da Mega-Sena, que foi realizado no sábado, 10, em São Paulo, não teve ganhadores pelas seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 45 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 04 - 18 - 37 - 38 - 46 - 60. O concurso ainda teve 44 apostas com cinco acertos: R$ 83.945,89; e 3.901 ganhadores com quatro dezenas: R$ 1.352,62.

O próximo sorteio vai acontecer na próxima quarta-feira, 14. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5.