Menina coloca fogo em sofá, provoca incêndio e avós pulam de prédio | A TARDE

Uma menina de 11 anosfoi responsável por atear fogo no apartamento dos avós em Patos de Minas, na tarde desse sábado, 14. Ela teria ficado revoltada por não ter sido liberada a usar o celular. De acordo com a avó, a menina estava de castigo por pesquisar rituais de bruxaria.

Os avós precisaram pular da janela do apartamento, no 4º andar, para fugirem das chamas. Colchões colocados por vizinhs no térreo do prédio, a pedido da polícia, amorteceram a queda.

De acordo o avô, de 70 anos, que estava com a esposa, de 53 anos no quarto do apartamento, a neta pediu o celular. A avó negou, por causa do castigo, e a menina disse que desceria para brincar de patins.

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais

Ao sair do quarto, ela trancou a porta pelo lado de fora. O avô então percebeu o cheiro de fumaça, porém não conseguiu abrir a porta e teve que arrombar para sair. Ele se deparou com o fogo na sala e voltou para o quarto. O idoso rompeu a tela de proteção da janela e ajudou a esposa a se jogar, e em seguida pulou. Não há detalhes se eles ficaram feridos.



A criança disse à polícia que trancou a porta do quarto dos avós, colocou fogo no sofá e depois foi brincar de patins. Familiares disseram aínda que a menina apresenta episódios de mudanças comportamentais, como oscilação de humor.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do fato.