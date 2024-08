Menina de 13 anos é estuprada por 10 homens em suposto encontro

- Foto: Agência Brasil, Arquivo

Uma garota de 13 anos foi vítima de estupro coletivo, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, durante um encontro com o suposto namorado, de 15. De acordo com a polícia, ela foi violentada sexualmente em três locais diferentes, por pelo menos 10 homens. Um suspeito de 19 anos foi preso.

O crime ocorreu em julho deste ano. A adolescente, que ficou sem dar notícias por dois dias, foi localizada após a família ser informada pela mãe de uma colega. O desaparecimento chegou a ser registrado na delegacia da cidade.

Segundo a delegada Lyvia Cristina Bonella, que está à frente do caso, a menina foi submetida a uma série de estupros durante o período em que esteve desaparecida. Embora o número exato de envolvidos ainda não esteja confirmado, a polícia acredita que até 12 homens possam estar envolvidos.