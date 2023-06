Menina de 9 anos esfaqueia homem para salvar mãe de agressões

Uma menina de 9 anos esfaqueou um homem de 33 anos para defender a mãe, após notar que ela estava sendo agredida pelo indivíduo. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 11, em Cáceres, Mato Grosso. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

O suspeito estava consumindo bebida alcoólica com a mulher, quando começou a enforcar e arrastar a vítima pelos cabelos, segundo informações das pessoas que estavam presentes. Em determinado momento, a criança pegou uma faca e acertou o agressor na região do braço e do ombro.

Ele ainda tentou fugir após o atentado, mas foi preso em flagrante por policiais militares. Após tratar os ferimentos no Hospital Regional do bairro de Jardim Paraíso, onde aconteceu o fato, ele foi levado para a delegacia.

A mãe da garota foi encaminhada para uma unidade de saúde da localidade, com ferimentos causados pelas agressões. A Polícia Civil investiga o caso.