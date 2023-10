Menina de oito anos desaparece e é encontrada morta em poço

Uma criança de oito anos foi encontrada morta dentro de um poço na noite desta quarta-feira,20, em Jardim Lucélia, São Paulo. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo as autoridades, há indícios de que ela tenha morrido após ter sido sequestrada no dia 13 de setembro.

Era quarta-feira à noite, e a criança estava com o irmão de 15 anos em casa. Naquele momento, a mãe havia saído para fazer compras. Os dois assistiam televisão juntos, mas, em um momento de distração do adolescente, Lana foi para a rua e saiu andando com um vizinho de 13 anos, que a encontrou no portão de sua casa.

A menina foi vista pela última vez em registros de câmeras de segurança da região. Nas imagens, é possível ver que Lana caminhava ao lado do adolescente que foi buscá-la. Cerca de 40 minutos depois, porém, o mesmo menino é visto voltando pela rua, mas sem a menina, que estava desaparecida há uma semana.

Depois desse período de buscas, a polícia recebeu uma denúncia de que uma pessoa teria encontrado o cadáver dentro de um poço a cerca de 500 metros da casa de Lana. O corpo estava vestido com as mesmas roupas que a menina usava no dia em que desapareceu: uma camiseta rosa e um short.

A mãe, o irmão e outros familiares da criança foram conduzidos para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos. A mãe de Lana também é investigada. De acordo com a TV Bandeirantes, o avô do adolescente suspeito prestou depoimento junto ao neto. Eles disseram que o menino receberia R$ 100 para levar Lana para três pessoas que estavam dentro de um carro. O dinheiro, porém, não foi entregue.