Menina que desenhou estupro foi abusada ao ir brincar na casa de tio

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

A menina de 11 anos que desenhou o estupro do qual foi vítima, na cidade de Arapiraca, estado do Alagoas, sofreu os abusos ao ir até a casa do tio, para brincar com as primas. O homem, de 41 anos, é o suspeito do crime e foi preso na última quarta-feira, 26.



A criança morava perto da residência do tio e costumava ir até lá, para brincar com as tias. No dia do estupro, o tio dela teria impediu as meninas de brincarem e obrigou as filhas a realizarem serviços doméstico. Foi neste momento que ele teria cometido o estupro, em um quarto da casa.



A polícia ainda destacou que o homem ameaçou a menina caso ela denunciasse os abusos sofridos.



Desenhos denunciaram estupro



O caso veio à tona após a família da menina encontrar desenhos feitos por ela, retratando o estupro. As ilustrações destacavam com círculos e setas as regiões dos seios e da vagina da criança. Mostravam ainda uma outra pessoa, diversos corações partidos e frases como "Eu não sou mais virgem”, "Ele tocou em mim” e "Eu não podia contar para”.



Através de nota, a Polícia Civil de Alagoas informou que “a equipe policial teve acesso aos desenhos e rascunhos feitos pela vítima em momentos de isolamento, nos quais a criança expressava suas angústias, mas não havia mostrado para ninguém. Esses desenhos foram encontrados por uma irmã mais nova da vítima, que os mostrou à mãe”.



Ainda segundo a polícia, os desenhos possibilitaram que os familiares da menina tivessem conhecimento dos abusos, visto que a criança tinha receio de relatá-los por sofrer ameaças do suposto autor. Além disso, foi feito o exame de conjunção carnal, que atestou que a criança havia sido violentada.



“Durante as investigações, descobriu-se também que a vítima havia tentado tirar a própria vida devido aos traumas causados pelo abuso”, disse a nota da Polícia Civil alagoana.



Com base nas provas reunidas, a delegada Maria Fernandes Porto solicitou a prisão preventiva do suspeito, que não foi identificado, e que foi decretada pelo Poder Judiciário. A equipe da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente cumpriu o mandado de prisão.