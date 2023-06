Mercado digital se reúne em Salvador para inauguração da AnaMid Bahia

Agências, empresas, startups, profissionais e estudantes do mercado digital terão a oportunidade de se reunir e trocar experiências em Salvador, durante a inauguração da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid) para o Estado da Bahia. O evento acontecerá no dia 15 de junho, a partir das 18 horas, no Sebrae Costa Azul - BA, e terá entrada gratuita, mediante inscrição prévia neste link.

A AnaMid Bahia é uma iniciativa que faz parte do plano de expansão da associação, cujo objetivo é acelerar o desenvolvimento do mercado digital no Brasil, considerando as particularidades locais.

No evento, os participantes terão a oportunidade de ouvir palestrantes qualificados nas áreas financeira, vendas, tecnologia e operações digitais. Esses especialistas compartilharão suas experiências e orientarão os profissionais presentes na tomada de decisões estratégicas.

Dentre os temas abordados, estarão a gestão eficiente e estratégica das finanças empresariais, técnicas de vendas para maximizar resultados e a otimização das operações por meio da tecnologia e da transformação digital.

Confira os palestrantes confirmados para o evento:

Rodrigo Neves

Tema: "Além do Horizonte Digital: Tecnologias Transformadoras para Negócios Inovadores"

Vinícius Melo

Tema: "Dominando o jogo B2B: estratégias de marketing e vendas para o sucesso da sua empresa!"

Daltro Martins:

Tema: "Gestão de Operações Digitais, mais controle no dia a dia dos seus projetos"