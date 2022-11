Metade dos brasileiros conhece uma mulher que já foi agredida

No Brasil, metade das pessoas alegam conhecer uma mulher já sofreu algum tipo de agressão por parte do atual ou do antigo companheiro. No entanto, 94% dos homens dizem nunca ter agredido, ou seja, apenas 6% admitiram já terem cometido violência doméstica.

Os dados são de uma pesquisa realizada em outubro deste ano pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Beja. A pesquisa foi divulgada pelo g1 nesta quinta-feira, 17.

O relatório também questionou aos brasileiros os conselhos oferecidos para as vitímas das agressões. Lideraram o pedido de denúncia das agressões à polícia (53%) e terminar o relacionamento (48%).

Por outro lado, uma minoria recomenda que as vítimas mantenham a relação. Os conselhos desse tipo são: procurarem a igreja (8%), mudarem de comportamento para que o parceiro não fique irritado (7%) e reconsiderarem e fazerem as pazes (6%).

Além disso, apenas um em cada quatro homens conversa com o agressor depois de ficar sabendo sobre um caso de violência doméstica. Já entre mulheres, apenas uma em dez toma tal atitude.

O Ipec também entrevistou 800 mulheres e 36% afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência doméstica. Destas, 27% relataram sofrer violência psicológica, como ameças, xingamentos e chantagens. As outras formas de violência mencionadas foram: física (17%), moral (13%), sexual (10%) e patrimonial (7%).

Das mulheres que admitiram terem sido vítimas de algum tipo de violência, mais da metade (55%) reagiu às agressões colocando um fim no relacionamento. No entanto, somente uma em cada cinco denunciou o parceiro às autoridades policiais e/ou contou para um amigo ou familiar. A pesquisa ainda mostra que 8% das mulheres agredidas não fizeram nada.