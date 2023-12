Mina da Braskem em Maceió se rompe sob lagoa, diz Defesa Civil | A TARDE

Parte da mina da Braskem sofreu um rompimento na tarde deste domingo, 10, sob a um trecho da Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange, em Maceió (AL). O rompimento foi confirmado pela Defesa Civil da capital alagoana. A mina e todo o seu entorno estão desocupados desde o primeiro aviso de risco de colapso na região.

Por meio das redes sociais, a prefeitura anunciou o rompimento e postou um vídeo em que se perceb o impacto na região. "A Defesa Civil de Maceió informa que às 13h15 deste domingo, a mina 18 sofreu um rompimento, que pôde ser percebido num trecho da Lagoa Mundáu, bairro do Mutange. No momento, técnicos da Defesa Civil estão monitorando o local em busca de mais informações. A mina e todo o seu entorno estão desocupados e não há qualquer risco para as pessoas".

A Defesa Civil informou também que o solo na área da mina da Braskem no bairro do Mutange afundou 12,5 cm nas últimas 24 horas. A queda acumulada é de 2,35 metros. Nas 24 horas anteriores, o solo afundou 13 cm, de acordo com boletim.

A Defesa Civil ainda pede que a população não transite na área desocupada até nova atualização do órgão. Enquanto isso, medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo.

Há décadas a exploração da Braskem do solo na capital de Alagoas deixou o terreno instável. Pesquisadores alertam sobre o risco de desabamento desde 2010. A empresa encerrou a extração em 2019 e começou a fechar as minas. No entanto, ainda há minas que não foram preenchidas.

A Braskem tem a chamada mina 18, no bairro de Mutange, localizado no município de Alagoas. O objetivo da empresa é extrair o sal-gema, minério utilizado como matéria-prima na fabricação de soda cáustica e PVC. A situação também afeta outros bairros como Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto e Farol. No entanto, a profundidade de perfuração feita é muito extensa, pois esse minério fica em uma parte muito profunda da cavidade do solo.

Por causa da ação, a mineradora cortou a disponibilidade do fornecimento de água e energia na cidade, devido aos riscos que a intervenção pode causar. Por causa disso, a Braskem indenizou e realocou os moradores de bairros de classe média, mas direcionou os moradores de comunidades periféricas e vulnerabilizadas para escolas da cidade. No entanto, a maioria dos moradores de Mutange se recusaram a sair do local e organizaram um protesto, paralisando até o trem que passa pela cidade.