Ministério da Saúde vai ter curadoria após caso de dança erótica | A TARDE

Uma curadoria para avaliar “os eventos propostos por todas as áreas do Ministério da Saúde, vai ser criada após o episódio envolvendo uma apresentação com dança erótica realizada durante o 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, promovido pelo ministério na quinta-feira, 5. O anúncio da Pasta foi nesta sexta-feira, 6.



“Diante do lamentável episódio envolvendo uma apresentação artística em evento do Ministério da Saúde, a pasta cria curadoria para organização de eventos oficiais”, diz a nota divulgada no site do ministério. “A curadoria, vinculada ao Gabinete da Ministra [Nísia Trindade], avaliará os eventos propostos por todas as áreas da pasta. A avaliação considerará a adequação das propostas à missão institucional do Ministério da Saúde”, afirma o comunicado.

Imagens do evento na última quinta-feira, 5, mostram uma mulher fazendo uma apresentação de voguing (estilo de dança que surgiu na cultura ballroom, movimento criado por pessoas negras e LGBTQIA+ nos EUA). No vídeo, é possível ouvir uma batida de música eletrônica enquanto uma pessoa, que desempenha ali o papel de mestre de cerimônia, repete “batecu” e “bate” diversas vezes. Pessoas na plateia aplaudiram a apresentação.

O Ministério da Saúde se pronunciou ainda na sexta, 6, após repercussão negativa do vídeo com a apresentação. O órgão lamentou o ocorrido e disse que a dança “surpreendeu pela coreografia inapropriada” e fez parte de um “episódio isolado”.

De acordo com o Ministério da Saúde, o episódio “não reflete a política do SAPS (Secretaria de Atenção Primária em Saúde), responsável pela organização” do evento. O ministério acrescentou que adotará medidas para que casos similares não ocorram.

Veja a nota na íntegra:

“Após a veiculação de um vídeo feito durante o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde esclarece o ocorrido.

“Antes de qualquer coisa, é importante reforçar o objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção em Saúde, a partir do compartilhamento de experiências e diálogos entre gestores e trabalhadores de diferentes Estados.

“A programação contou com a participação de 7 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada.

“O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da SAPS, Secretaria responsável pela organização, nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde, e adotará medidas para que não se repita!”