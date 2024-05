Ministro da Defesa e Forças Armadas desembarcam no RS nesta sexta | A TARDE

O ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas vão desembarcar nesta sexta-feira,10, no Rio Grande do Sul.

Segundo avaliação do governo, apesar da presença de militares há uma semana no estado, a população tem criticado e relatado que não foi enviado apoio.

Nesta sexta, haverá uma coletiva de imprensa com foco na ação dos militares. Além de Múcio, participam da entrevista os comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante Olsen; e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno. Eles irão falar no 3* Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre (RS).

As Forças Armadas foram designadas a construir sete hospitais de campanha. Quatro já estão funcionando:

- Estrela e São Leopoldo, ambos do Exército;

- e dois em Canoas, operados pela Força Aérea Brasileira (FAB) e SUS.

Estão em montagem, hospitais localizados em Eldorado do Sul, do Exército; Guaíba, da Marinha; e outro em Canoas, da FAB.

