Ministro da Segurança diz que está "perplexo" com denúncias contra PRF

Após denúncias de operações em rodovias pelo país, o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres disse que recebeu com "perplexidade" os relatos de que as Polícias Federal e Rodoviária Federal estariam tentando atrapalhar as eleições.

A manifestação foi feita ao Supremo Tribunal Federal (STF), que intimou Torres a se manifestar sobre a divulgação da apreensão de quase R$ 5 milhões às vésperas do segundo turno.

Ele refutou as alegações que dão conta de que a máquina estatal está sendo usada "para causar prejuízos ao processo eleitoral"



Mais cedo, Torres citou em documento que a Operação Eleições 2022 foi uma iniciativa "conjunta dos órgãos de segurança pública dos Estados, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, para garantir a paz nas eleições" e que "todos terão acesso às urnas e terão acesso aos locais de votação".

Neste sábado, 29, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores.

"Justiça Eleitoral tem envidados esforços para garantir o transporte público gratuito ao eleitor, como forma de assegurar o direito de voto a todos os eleitores com participação democrática ampla, não havendo razões a permitir embaraços nesse sentido", escreveu o ministro.