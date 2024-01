Mistério: cantor sertanejo desaparece após show no interior | A TARDE

Onde está Ton Ferreira? O cantor sertanejo, de 34 anos, está desaparecido há seis dias, após ter se apresentado em um show e ter dado carona para o tecladista em São José dos Campos, cidade onde mora no interior de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a esposa de Ton, Adriele Stephanie, declarou que ele desapareceu na sexta-feira, 05, após o último contato durante a madrugada. "De acordo com a esposa do homem, ele saiu para cantar em um estabelecimento. No fim do show, foi levar o seu tecladista para casa, mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34", informou a SSP ao Terra.

Nas redes sociais, a esposa do cantor sertanejo afirmou na quinta-feira, 11, que segue sem notícias do marido. Alguns dias antes, ela já tinha feito um apelo, também na rede social, dizendo que avisaria quando ele fosse encontrado e pedindo ajuda.



"Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas e nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás [de notícias], e nem como conversar com todo mundo pelo WhatsApp. Desde já agradeço a todos que estão compartilhando! Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for. Mas, no mais, eu também não sei de nada. Obrigada", escreveu Adriele Stephanie.