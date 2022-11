Monark tem canal no Youtube desativado após propagar fake news

O canal do apresentador Monark, no Youtube, foi desativado pela plataforma enquanto ele entrevistava o ex-deputado Arthur do Val, também conhecido como ‘Mamãe Falei’. No Twitter, o ex-integrante do Flow Podcast disse ter sido censurado.

A situação aconteceu nesta terça-feira, 8. Uma pessoa que não aparece nas imagens informa aos participantes que não é mais possível acessar o canal.

"Isso é por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente", supôs Monark. Arthur do Val concordou e disse que "a live do argentino é um atentado contra a nossa democracia, ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral".

Em fevereiro deste ano, Bruno Monteiro Aiub, de seu verdadeiro nome, defendeu a criação de um partido nazista durante um episódio do Flow Podcast. O comentário foi duramente criticado e levou à abertura de um inquérito por apologia ao nazismo e discriminação contra judeus. Em depoimento à polícia, o apresentador alegou ter "conhecimento superficial" sobre o regime nazista.