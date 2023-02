Moradias em Bertioga podem abrigar famílias da tragédia

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse, neste sábado, 25, que o governo federal pretende destinar moradias construídas em Bertioga (SP) para que as famílias de São Sebastião, que estão desabrigadas após as fortes chuvas que atingiram a região durante o carnaval e provocaram 57 mortes tenham abrigo.

Alckmin reforçou que medida é de emergência, até que o governo construa unidades habitacionais para acolher os moradores da cidade, do litoral norte paulista, que perderam as moradias.

AInda de acordo com Alckmin são 1,5 mil apartamentos construídos na cidade vizinha, de Bertioga, com recursos estaduais e municipais e a pretensão é conversar com o prefeito de Bertioga, Caio Matheus, e com a Caixa Econômica Federal para estudar a possibilidade de destinação dos imóveis para socorrer os moradores de São Sebastião.

O vice-presidente afirmou que o governo federal vai auxiliar o governo paulista e as prefeituras na construção de moradias populares no litoral norte, que foi muito atingido pelo temporal do último final de semana e informou que analisa a possibilidade de alterar lei federal que obriga a Defesa Civil a enviar SMS (os chamados torpedos) de alerta de desastres para a população. A mudança, de acordo com o vice-presidente, é que alertas cheguem aos celulares por outras formas de comunicação, não somente por SMS.

Alckmin sobrevoou a região afetada por fortes chuvas. Antes, se reuniu com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco; o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto.