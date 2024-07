Morre, aos 87 anos, pai do ex-governador do RJ, Sérgio Cabral

Cabral era escritor, compositor e pesquisador da música brasileira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, anunciou nas redes sociais neste domingo, 14, o falecimento do seu pai, o jornalista Sérgio Cabral, de 87 anos. Ele tinha Alzheimer e estava internado em um hospital. A causa da morte não foi divulgada.

“Ele resistiu por três meses. Peço que orem por ele, pela alma dele. Por tudo o que ele fez no Rio de Janeiro e no Brasil. Pela música e pelo futebol, pela família linda que ele construiu", disse Cabral Filho em um vídeo publicado no Instagram.

Cabral era escritor, compositor e pesquisador da música brasileira. Carioca e vascaíno criou, entre outras obras, o musical "Sassaricando - E o Rio inventou a marchinha", junto com a historiadora Rosa Maria Araújo.

Ele iniciou a carreira como estagiário, aos 20 anos, no jornal Diário da Noite. Foi um dos fundadores de "O Pasquim" e chegou a ser preso na ditadura. Escreveu quase 20 livros dentre eles as biografias de Tom Jobim, Pixinguinha, Nara Leão, Grande Otelo, Ataulfo Alves e Eliseth Cardoso. Sérgio Cabral deixa esposa e três filhos.

Veja: