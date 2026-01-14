Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre atriz e modelo brasileira que fez sucesso internacionalmente

Ela chegou a desfilar em desfiles de grifes como Dior e Chanel

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

14/01/2026 - 20:00 h
Vera Valdez, atriz e modelo brasileira
Vera Valdez, atriz e modelo brasileira -

A atriz Vera Valdez morreu nesta quarta-feira, 14, aos 89 anos, segundo informação divulgada nas redes sociais do Teatro Oficina, onde ela se destacou ao lado de nomes como José Celso Martinez Corrêa. Ela também teve uma extensa carreira como modelo de grifes como a Schiaparelli e Chanel.

Em um de seus últimos trabalhos, feito em 2024, ela estrelou o espetáculo "Vozes Humanas", que entrelaçou relações artísticas e afetivas da artista por meio de uma versão do monólogo "A Voz Humana", de Jean Cocteau.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do teatro, Vera Valdez foi um nome próximo à atriz Cacilda Becker, participando do cinema nacional em filmes como "O Homem Nu", de Roberto Santos, em 1968, e "As Cariocas", em 1966, de Walter Hugo Khouri.

Carreira como modelo

Nascida no Rio de Janeiro, Vera Valdez era filha de diplomatas e, já na adolescência, acompanhou a mãe na embaixada francesa, em Paris. Na França, ela despertou o interesse da estilista Elsa Schiaparelli, com quem trabalhou por um ano, antes de chamar a atenção de nomes como Christian Dior e Victoire Doutreleau.

Aos 17 anos, em 1954, ela foi escolhida, ao lado de Marie-Hélène Arnaud, para ser manequim do desfile de retorno da estilista Coco Chanel.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atuações cultura brasileira Moda modelagem Teatro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vera Valdez, atriz e modelo brasileira
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Vera Valdez, atriz e modelo brasileira
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Vera Valdez, atriz e modelo brasileira
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Vera Valdez, atriz e modelo brasileira
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

x