Morre atriz e modelo brasileira que fez sucesso internacionalmente

Vera Valdez, atriz e modelo brasileira - Foto: Francois Guillot | AFP

A atriz Vera Valdez morreu nesta quarta-feira, 14, aos 89 anos, segundo informação divulgada nas redes sociais do Teatro Oficina, onde ela se destacou ao lado de nomes como José Celso Martinez Corrêa. Ela também teve uma extensa carreira como modelo de grifes como a Schiaparelli e Chanel.

Em um de seus últimos trabalhos, feito em 2024, ela estrelou o espetáculo "Vozes Humanas", que entrelaçou relações artísticas e afetivas da artista por meio de uma versão do monólogo "A Voz Humana", de Jean Cocteau.

Além do teatro, Vera Valdez foi um nome próximo à atriz Cacilda Becker, participando do cinema nacional em filmes como "O Homem Nu", de Roberto Santos, em 1968, e "As Cariocas", em 1966, de Walter Hugo Khouri.

Carreira como modelo

Nascida no Rio de Janeiro, Vera Valdez era filha de diplomatas e, já na adolescência, acompanhou a mãe na embaixada francesa, em Paris. Na França, ela despertou o interesse da estilista Elsa Schiaparelli, com quem trabalhou por um ano, antes de chamar a atenção de nomes como Christian Dior e Victoire Doutreleau.

Aos 17 anos, em 1954, ela foi escolhida, ao lado de Marie-Hélène Arnaud, para ser manequim do desfile de retorno da estilista Coco Chanel.