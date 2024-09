Morre dançarina e coreógrafa Carlota Portella aos 74 anos no Rio

Carlota morreu neste sábado - Foto: Reprodução | Instagram

A coreógrafa Carlota Portella morreu aos 74 anos, no Rio de Janeiro, neste sábado, 31. A informação foi confirmada pela escola de dança The Jazz, fundada por ela, em 1982, localizada no Jardim Botânico, na Zona Sul. A causa da morte não foi divulgada.

A escola de dança fez uma publicação nas redes sociais. “Para sempre em nossos corações. Gratidão pelos 40 anos de parceria”.

Amigo de Carlota, o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, fez uma publicação nas redes sociais, lamentando a morte da artista.

Veja publicação:

Também amiga de Carlota, a jornalista Fátima Bernardes também prestou homenagem nas redes. “Acordei neste sábado com a notícia da morte de Carlota Portella. Que triste! Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para as aulas de dança em 2023”, escreveu Fátima.

Carlota Maria de Sanson Portella nasceu no Rio de Janeiro, em 1950 e se tornou uma das grandes referências de dança na cidade maravilhosa.

Formada em balé clássico e jazz, com ênfase em grandes escolas no Brasil e na França, estreou seu primeiro espetáculo de dança em 1981, ‘Vacilou, dançou’.