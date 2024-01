Morre filho do miliciano Pit, apontado como sucessor de Zinho | A TARDE

O filho de 9 anos do miliciano Antônio Carlos dos Santos Pinto, chamado de Pit, morreu na madrugada deste sábado, 30. A criança e o pai, apontado como possível sucessor do miliciano Zinho, foram baleados juntos, dentro de um carro, no bairro da Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O menino estava internado em estado grave no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. De acordo com a CNN, pessoas disseram que a criança tinha completado 9 anos no dia 24 de dezembro e a mãe estava preparando a festa de aniversário.

O miliciano Pit era apontado como um dos novos líderes da principal milícia do Rio, comandada por Zinho. Segundo a CNN, investigações da Polícia Federal apontam que ele era o braço financeiro da maior organização criminosa do estado.

Pit foi encontrado morto a tiros, dentro de um carro, quatro dias depois que Zinho se entregou à Polícia Federal.

Com 12 mandados de prisão, Zinho era o mais procurado do estado e se entregou à PF, sendo preso no domingo, 24. Ele estava foragido desde 2018 e tinha 12 mandados de

Zinho chegou ao posto de chefe da maior milícia do estado do Rio há pouco mais de um ano, após a morte do irmão Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto em confronto com a polícia.