Morre motorista de app atingido durante execução de empresário do PCC

Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto no Aeroporto de Guarulhos - Foto: Reprodução/X

O motorista de aplicativo Araujo Sampaio de Novais, de 41 anos, morreu neste sábado, 9. Ele estava internado no Hospital Geral de Guarulhos. Araujo foi alvejado por um tiro de fuzil nas costas durante o ataque que matou o empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach no Aeroporto de Guarulhos.

Duas pessoas foram feridas no momento da execução do empresário. Um funcionário do aeroporto foi atingido por um disparo na mão. A terceira vítima recebeu um tiro de raspão. Ela já recebeu alta.

A vítima, que era alvo de uma facção criminosa, era suspeita de envolvimento na morte de dois integrantes do PCC e havia fechado um acordo de delação premiada com a Justiça. Durante o ataque, dois homens, encapuzados com balaclavas, desceram de um Volkswagen Gol preto e dispararam contra Gritzbach com armas longas. O tipo de munição não foi especificado no boletim de ocorrência, mas os tiros causaram sua morte.

Os policiais militares responsáveis pela segurança do empresário foram identificados pela Polícia Civil e tiveram seus celulares apreendidos para perícia. Os PMs foram afastados preventivamente após o assassinato de Gritzbach, ocorrido na última sexta-feira, 8. A informação foi confirmada por fontes da investigação.