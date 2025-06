Morre Norma Simões, aos 98 anos

Norma Simões completaria 99 anos na próxima semana - Foto: Reprodução

Faleceu ontem aos 98 anos, em sua residência no Rio de Janeiro, Norma Rocha Simões, por causas naturais. Ela era viúva do jornalista Renato Simões, ex-superintendente e presidente de honra de A TARDE, filho do fundador Ernesto Simões Filho.

Norma completaria 99 anos na próxima semana, e deixa os filhos Renato Simões Filho e Yolanda Beatriz Simões Atherino, além de quatro netos e três bisnetos.

Formada em Letras, Norma se tornou uma referência para os amigos e a sociedade no Rio de Janeiro, onde vivia, e também em Salvador, sendo definida como uma mulher inteligente e de forte presença nos ambientes onde circulava.

O corpo dela deve ser velado e cremado amanhã, em cerimônia familiar no Rio. Ela era tia-avó do atual presidente de A TARDE, João de Mello Leitão.