Morre Parafina, cachorro surfista campeão mundial na modalidade

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Morreu, aos 16 anos, o cachorro Parafina, ícone da cidade de Santos. O vira-lata surfista alcançou destaque na modalidade e ficou amplamente conhecido no Surf City Surf Dog, principal competição do cenário internacional para cachorros surfistas.

Em 2016 e 2019, Parafina conquistou o terceiro lugar no Surf City Surf Dog, uma renomada competição realizada na Califórnia. Em 2021, o cachorro ganhou a medalha de ouro na categoria para veteranos do Surf Dog Festival, em Natal.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

A morte de Parafina foi confirmada pelo seu tutor, Augusto Martins. "Querido amigo, eu sei que partir foi difícil para você. Sei que você também queria continuar lutando, mas quero que saiba que estarei bem aqui. Você veio para dar sentido à minha vida e me mostrar que o amor existe e deve ser cultivado diariamente (preferencialmente com lambidas e pulos)."

Augusto adotou Parafina em 2013 e o primeiro contato do vira-lata com o surfe aconteceu enquanto ele buscava um lugar para se proteger do barulho de fogos de artificio em um Réveillon em uma escola de surfe.