Morre Rafael Puglisi, o dentista dos famosos, após acidente doméstico

O doutor Rafael Puglisi, conhecido como ‘o dentista dos famosos’, morreu nesta segunda-feira (18) após um acidente doméstico grave. Segundo os familiares dele, que deram a trágica notícia nas redes sociais, Rafael bateu a cabeça enquanto pulava na piscina, chegou a ser levado para uma unidade médica, mas não resistiu. Ele tinha apenas 35 anos

“Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça”, disseram em nota.

O dentista era responsável pelos sorrisos dos maiores artistas do Brasil, como o do humorista Whindersson Nunes, da ex-BBB Juliette Freire, da atriz Larissa Manoela, do apresentador Rodrigo Faro, da cantora Gabi Martins, do jogador Neymar, da influencer Jade Picon, entre outros.

Alguns desses famosos lamentaram o falecimento de Rafael Puglisi. “Eu não acredito! Descanse em paz, Rafa”, escreveu Gabi Martins na publicação.

“Meu Deus. Acabei de saber. Não acredito. Nem sei o que dizer nesse momento tão difícil. Rafa, que Deus te receba de braços abertos. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos”, falou a apresentadora Daniela Albuquerque.

O velório e sepultamento do dentista serão privados, apenas para familiares e amigos próximos. A data, local e horário não foram divulgados.