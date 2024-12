Morre Sansão, cão que inspirou a lei contra maus-tratos a animais

Cão morreu repentinamente - Foto: Reprodução/Redes sociais

Sansão, cachorro da raça pitbull que inspirou a criação da Lei Federal nº 14.064/2020 contra maus-tratos a animais, morreu nesta quarta-feira 11. A informação foi divulgada por sua tutora. Há quatro anos, o cão se tornou um símbolo após ter as patas traseiras arrancadas por agressores com o uso de um facão.

Em um post na rede social, Nathan contou que Sansão morreu repentinamente, durante um passeio na rua. "Ainda não sabemos a causa exata da sua morte, mas seguimos confiantes de que ele partiu em paz. Nos últimos meses, Sansão enfrentou alguns problemas de saúde. Apesar disso, ele recebeu todo o suporte necessário, cercado de amor e cuidado", escreveu ela.

"Hoje, com o coração apertado, compartilhamos a triste notícia do falecimento de Sansão, um cão que foi muito mais do que um animal de estimação; ele se tornou um símbolo de luta, resiliência e transformação", disse a família.