Morre segunda vítima de explosão de lancha em Cabo Frio

O acidente, que deixou 10 pessoas feridas, incluindo três crianças, aconteceu na última segunda-feira, 17 - Foto: Fabiano Rocha

Uma das vítimas que ficaram feridas na explosão de uma lancha na região da Ilha do Japonês morreu na manhã deste domingo, 23. Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, e apresentou complicações com parada cardiorrespiratória. Ele é a segunda vítima fatal da explosão.

O acidente, que deixou 10 pessoas feridas, incluindo três crianças, aconteceu na última segunda-feira, 17, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Davi Freire Zerbone, de 4 anos, teve queimaduras em 100% do rosto. Ele também estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo e morreu na sexta-feira, 21. Segundo a direção da unidade, na tarde de sexta o menino teve uma parada cardiorespiratória. A equipe médica realizou diversas manobras, mas sem sucesso.

A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), na Região Metropolitana do Rio, informou que, de acordo com o último boletim médico, é estável o estado de saúde de Ana Livia Pimentel, de 5 anos, Nayara Tauslane Andrade, 22 anos, e Caroline Pimentel, 28 anos. Já o estado de saúde de Jean Andrade, 1 ano e 5 meses, é grave.

A grávida Letícia Sampaio Freire, de 25 anos, precisou ser transferida do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, para um Hospital do Espírito Santo, no final da tarde deste sábado.

Outros três tripulantes, de 26 e 37 anos, foram atendidos no Hospital Central de Emergências (HCE) de Cabo Frio, com apenas escoriações leves.

A Marinha do Brasil (MB) instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Quando concluído, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marinho para adotar as medidas cabíveis. Não foram encontradas irregularidades nas documentações da embarcação e do piloto.