Morte do ator Ricardo Merini é confirmada pela polícia | A TARDE

O ator Ricardo Merini, de 37 anos, que estava desparecido, foi encontrado morto próximo ao Terminal Bandeira, em São Paulo. A polícia confirmou a morte do ator, que era procurado desde o último dia 21, quando saiu para encontrar um amigo.



De acordo com o G1, o corpo foi localizado no dia seguinte ao sumiço, mas só foi identificado uma semana depois pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Merini havia chegado de Chapecó (SC) e saiu, no último dia 21, do bairro da Bela Vista, região central, para encontrar um amigo. Depois disso, familiares não tiveram mais notícias dele.



Segundo o Boletim de Ocorrência, o corpo de um homem branco, aparentando 30 anos, foi encontrado próximo ao Viaduto Doutor Eusebio Stevaux, no Centro, com sinais de suicídio. A confirmação da morte foi feita pelos funcionários do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já no IML, após autópsia, foi constatada a causa da morte por traumatismo craniano.



Uma das hipóteses da investigação era que Ricardo foi vítima de roubo, e o celular acabou levado para o local. A polícia havia solicitado a quebra do sigilo telefônico do ator para saber quem foram as últimas pessoas que conversaram com ele antes do desaparecimento.



Perfil do ator



Ricardo Merini é formado em teatro, cinema e audiovisual pela Escola Célia Helena. Ele não fez trabalhos na televisão, mas esteve no elenco da peça Terror e Miséria no Terceiro Reich (2012) e na websérie Halls Sensação que Inspira (2014).



O artista fez, também, curtas-metragens e dublagens de filmes.