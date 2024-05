Mortes decorrentes das chuvas no Rio Grande do Sul chegam a 56 | A TARDE

Aumentou para 56 o número de mortes decorrentes dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul até a manhã deste sábado, 4, conforme apuração do portal G1 junto aos órgãos públicos do estado gaúcho. O município com o maior número de vítimas fatais, até o momento, é a turística Gramado, com seis mortes.

As chuvas ainda resultaram em 67 pessoas desaparecidas, 78 feridas, além de 32.962 pessoas fora de suas casas — sendo 8.296 pessoas em abrigos e 24.666 desalojadas, na casa de familiares ou amigos.

No cálculo oficial do estado, 281 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema em decorrência das chuvas dos últimos dias, afetando um total de 377.497 mil pessoas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda contabiliza 188 trechos de rodovias bloqueados por problemas provocados pelos temporais, sendo que esses bloqueios são parciais em apenas cinco rodovias federais e 28 estaduais. Nas demais, os bloqueios são totais.

