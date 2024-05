Mortes no Rio Grande do Sul chegam a 143; cidades afetadas são 446 | A TARDE

O número de mortes causadas pela calamidade no Rio Grande do Sul chegou a 143, segundo dados da Defesa Civil divulgados neste domingo, 12.

O estado contabiliza 806 feridos e 125 desaparecidos. Ao todo, 1.115.704 pessoas foram afetadas, sendo que 537.380 estão desalojadas e 81.170 foram para abrigos.

O número de municípios afetados chegou a 446.

Segundo o governo, mais de 27,5 mil pessoas estão atuando nos resgates em operação que conta com o apoio de 4.498 viaturas, além de 41 aeronaves e 340 embarcações.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia afirmou que um bloqueio atmosférico causado por uma frente estacionária vai continuar provocando instabilidade no tempo do Rio Grande do Sul com volumes de 30 a 50 milímetros (mm) de chuva, pelo menos até quarta-feira, 15.

