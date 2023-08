Motorista atropela e mata nove filhotes de capivaras

Um motorista atropelou e matou nove filhotes de capivaras, na QI 19 do Lago Sul, no Distrito Federal, nessa quarta-feira, 2. Em depoimento na Polícia Civil do DF, o condutor do veículo disse que o acidente foi uma fatalidade. E que ligou para as autoridades a fim de receber orientações de como agir na situação.

De acordo com o delegado de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), Douglas Fernandes, o homem confessou que atropelou os animais no momento em que passava pela via.

“Explicou que estava voltando do trabalho quando atingiu os animais. Afirmou que ligou para as autoridades a fim de receber orientações de como proceder. Narrou que foi aconselhado a retirar os corpos dos animais da pista devido ao risco de outros acidentes. Dessa forma, o motorista conseguiu demonstrar que buscou ajuda no momento do acidente. Porém, vamos apurar se foi uma fatalidade ou crime ambiental”, disse Fernandes, em declaração ao Metrópoles.