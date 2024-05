Motorista de ambulância deixa veículo para saquear carga tombada; veja | A TARDE

O motorista de uma ambulância foi flagrado saqueando parte da carga de um caminhão carregado com equipamentos eletrônicos, que tombou após bater em outro que transportava cerveja. O acidente aconteceu na terça-feira, 23, no KM 291 da BR-010, no Pará.



As imagens mostram o condutor com uma televisão de 55 polegadas, logo após ter abandonado o veículo. A batida deixou o motorista do caminhão de eletrônicos ferido, informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi socorrido para um hospital da cidade de Mãe do Rio, mas por outro profissinal do serviço de atendimento de urgência, segundo as pesoas que estavam no local.

A Polícia Civil alerta que o saque de cargas é considerado crime de furto ou receptação. "Parte das cargas foi furtada e equipes da delegacia de Mãe do Rio analisam imagens para identificar os envolvidos". acrescentou a PF, em nota.

Ainda não há atualização sobre o estado de saúde do motorista que precisou receber atendimento médico.

Reprodução / X