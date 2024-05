Motorista de Lamborghini atropela ladrão após roubo de Rolex; VÍDEO | A TARDE

O motorista de uma Lamborghini, carro de altíssimo padrão, reagiu a um assalto e atropelou o ladrão que segundos antes o havia abordado e roubado seu relógio Rolex, no sábado, 18, na cidade de São Paulo.

Ao abalroar o assaltante, que estava em uma moto, o motorista bateu a Lamborghini em um semáforo da via.

Uma câmera de segurança da região flagrou o incidente, que aconteceu por volta das 12h30, na Av. Brigadeiro Faria Lima, região nobre da zona oeste de São Paulo. As imagens mostram o carro de luxo já em alta velocidade, quando ocorre o choque com a moto do assaltante e o semáforo. Após a batida, o suspeito consegue fugir, levando o relógio roubado. [Assista vídeo abaixo]





Reprodução/Redes Sociais

Com a batida, a frente do carro ficou destruída. Apesar de ter conseguido fugir, a moto e a arma do assaltante, um revólver calibre 32, ficaram no local.



A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial (DP) do bairro de Pinheiros, zona oeste da capital.

Publicações relacionadas