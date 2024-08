Motorista de transporte é preso após estuprar criança de 11 anos

Crime teria sido cometido no dia anterior da prisão durante uma viagem de Colônia do Piauí e Oeiras - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um motorista de 45 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por suspeita de estuprar uma menina de apenas 11 anos na região sul do estado do Piauí. A polícia informou que a prisão aconteceu na terça-feira, 20, e o suspeito realizava diariamente viagens entre as cidades de Colônia do Piauí e Oeiras.

Ainda segundo informações da Polícia Civil do respectivo estado, o crime teria sido cometido no dia anterior da prisão durante uma dessas viagens.

Delegado que investiga o caso, Welder Melo afirmou que em certo momento o investigado teria utilizado meios para ficar sozinho com a menor no veículo e assim praticar relação sexual sem o consentimento da vítima.

A criança relatou o crime à família, que denunciou à polícia e as diligências já tiveram início. Os testemunhos foram colhidos e o exame sexológico também foi realizado.

A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, que foi cumprido na tarde desta terça. Agora, o homem permanece preso e à disposição do Poder Judiciário.