Motorista embriagada atropela e mata lutador baiano na Paraíba | A TARDE

O lutador baiano Marcos Antônio Ribeiro Pereira, de 40 anos, foi vítima fatal de um grave acidente na cidade de Sousa, interior da Paraíba, na madrugada deste sábado, 13. O atleta estava com amigos em um bar no centro da cidade, quando foi atingido por um carro desgovernado que invadiu o bar.

Natural de Salvador, Marcos ficou preso na parede, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto de Polícia Científica (IPC) de Cajazeiras, cidade vizinha, para necrópsia. Um outro homem também foi atingido e ficou preso, mas foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sousa. Seu estado de saúde não foi revelado.

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, a mulher que dirigia o veículo não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, após ser submetida ao teste do bafômetro, ficou comprovado o estado de embriaguez. Além disso, havia outras pessoas no carro que tentaram fugir do local do acidente, mas foram impedidas por testemunhas.

A condutora do veículo, identificada como Cosma Soares Sarmento, de 39 anos, foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada por homicídio culposo, lesão corporal e direção perigosa. O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade da motorista.