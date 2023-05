Motorista por app insere marcha no ânus, quebra e fica entalado

Um motorista por aplicativo encontrou um jeito diferente de se realizar sexualmente. Ele inseriu em seu ânus a marcha do veículo. O caso aconteceu nesta terça-feira, 23, e viralizou nas redes sociais.

O objeto automobilístico ainda quebrou e ficou preso no interior do motorista, que não conseguiu remover por conta própria. Com isso, o trânsito na região do Parque do Flamengo, onde o episódio ocorreu, ficou congestionado.

Segundo pessoas que testemunharam o fato, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção do objeto. A Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também teriam sido acionados.

Pessoas que acompanharam a cena contaram ainda que o homem corria para um lado e para o outro. Confira alguns vídeos do episódio.

