Motorista que atropelou Kayky se emociona: 'Voltarei a trabalhar'

O motorista que atropelou o ator Kayky Brito, Diones Coelho da Silva, de 41 anos, falou em entrevista sobre ter atingido a meta da vaquinha virtual para pagar as dívidas recém-adquiridas, como as parcelas do seguro e do carro.

"Estou muito feliz e grato. Feliz que vou poder consertar o meu carro e feliz que os brasileiros se sensibilizaram com a minha causa. Só de saber que vou conseguir voltar a trabalhar, o que amo fazer, já sou eternamente grato", disse Diones.

Até o momento do fechamento desta matéria, o site virtual de arrecadação havia computado mais de R$ 170 mil, sendo que a meta inicial era de R$ 30 mil.

Por meio de nota, a plataforma 99 informou na quinta-feira, 7, que desbloqueou o aplicativo de Diones, para que ele possa voltar a trabalhar como motorista.

Em entrevista ao Uol, Diones Coelho contou que está sem conseguir trabalhar desde o ocorrido. Ele também disse que não possuia recursos para consertar o carro, afirmando que dirigir por aplicativo é a "única" fonte de renda para sustentar sua família.

O motorista ressaltou que está com sua "consciência tranquila" em relação ao acidente, embora tenha ficado "muito abalado" e preocupado com o estado de saúde do ator, e também "com a massificação da mídia".