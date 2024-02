Motoristas profissionais têm prazo prorrogado para exame toxicológico | A TARDE

O prazo para que motoristas profissionais façam o exame toxicológico periódico foi prorrogado em duas novas datas. A medida é do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26.

O prazo original para a renovação do exame havia terminado no dia 28 de dezembro de 2023. Com as novadas datas, motoristas com a validade da CNH entre janeiro e junho devem realizar o exame até 31 de março. Já os condutores com validade da CNH entre julho e dezembro, podem fazer o toxicológico até 30 de abril.

O exame é obrigatório para motoristas das categorias C, D e E — que dirigem veículos como caminhões, vans e ônibus — com habilitações novas ou renovadas a partir de 3 de setembro de 2017.

De acordo com a Associação Brasileira de Toxicologia (ABTox), com base em estimativas feitas a partir de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) até a primeira quinzena de janeiro, o número de condutores com a realização do procedimento periódico pendente passa de 3 milhões em um universo de mais de 11,5 milhões de motoristas.