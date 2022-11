MP apura saudação nazista feita por manifestantes bolsonaristas em SC

Grupo de bolsonaristas contrários ao resultado das eleições que deram vitória a Lula no último domingo, 30, realizaram um gesto semelhante à saudação nazista "Sieg Heil", na frente do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.



Centenas de pessoas, homens e mulheres, vestidos de verde e amarelo cantaram o Hino Nacional enquanto faziam o gesto que consiste na mão estendida.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que está analisando o vídeo para identificar as pessoas que fizeram o gesto, que configura apologia ao nazismo, considerada crime no Brasil com base na Lei 7.716/1989. O STF já definiu que liberdade de expressão não abarca apologias ao regime de Adolf Hitler.

O caso é investigado pelo Grupo de Apoio ao Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

"Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos", esclarece a Coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.

Além do Gaeco, o caso é acompanhado pelo Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância (Necrin).