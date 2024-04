MP denuncia empresário acusado de importunação sexual em elevador | A TARDE

O empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, foi acusado, neste domingo, 25, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de importunação sexual após ser flagrado em uma câmera tocando nas partes íntimas da nutricionista Larissa Duarte em um elevador em Fortaleza. O MP também deu parecer favorável à prisão preventiva do investigado.

Agora, o caso será encaminhado a um juiz para análise do pedido de prisão preventiva. O ocorrido foi capturado por uma câmera de segurança e ganhou atenção pública em março, após a divulgação das imagens.

Na última sexta-feira, 22, a defesa de Israel Leal afirmou que o cliente tocou Larissa Duarte após confundi-la com outra mulher. "A defesa de Israel Leal Bandeira Neto informa que ele não possui antecedentes criminais e expressa profundo arrependimento e desejo de se retratar perante a vítima pelo incidente, que resultou de um equívoco de identidade, pois o investigado acreditava estar interagindo com outra mulher com quem tinha intimidade”.

Após a divulgação do vídeo em que mostra a importunação sexual do empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, a nutricionista Larissa Duarte, em Fortaleza, mais duas mulheres, mãe e filha, foram à polícia para relatar que também foram vítimas do homem.