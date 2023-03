MP pede retorno de Elize Matsunaga à prisão por uso de documento falso

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitou, nesta segunda-feira, 6, o retorno de Elize Matsunaga à prisão, após ela ter sido indiciada pela Polícia Civil por utilização de documentação falsa. A Justiça agora vai avaliar se aceita ou não o pedido.

Elize foi condenada a mais de 16 anos de prisão após esquartejar o corpo do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012. Ela cumpriu 10 anos de regime fechado na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, e teve teve liberdade condicional concedida pela Justiça, em maio do ano passado.

De acordo com as investigações, Elize teria usado documento falso para conseguir emprego em uma empresa de Sorocaba, no interior paulista, que exigia atestado negativo para antecedentes criminais.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) disse em nota que recebeu denúncia anônima sobre a falsificação de documentos. Durante as diligências, a polícia identificou que “uma egressa do sistema prisional estava utilizando um atestado de antecedentes criminais falsificados”.

Posteriormente, a pasta comprovou as irregularidades em exames periciais. Elize foi detida em Franca, também no interior, e levada à delegacia de Sorocaba para prestar depoimento, quando negou que havia falsificado o documento. Ela foi liberada na sequência.