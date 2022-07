MPT abre inquérito sobre denúncias contra Pedro Guimarães

O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, vai ser alvo de inquérito do Ministério Público do Trabalho. A informação é do site Metrópoles, que teve acesso ao despacho encaminhadoi ao banco estatal, que terá 10 dias para apresentar cópia dos procedimentos instaurados a partir de 14 denúncias apresentadas entre 2019 e 2022 contra o ex-presidente.

As investigações começaram depois que um grupo de funcionárias relatou as situações pelas quais passaram quando trabalhavam no gabinete da presidência da Caixa. As mulheres denunciam toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites incompatíveis com o ambiente de trabalho.

O Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito civil contra Pedro Guimarães pelas possíveis práticas de assédios sexual e moral. No despacho, o procurador Paulo Neto, do MPT no Distrito Federal, considera que a denúncia, em princípio, “configura infringência à ordem jurídico-trabalhista e aos direitos coletivos dos trabalhadores”.

Outras investigações estão sendo realizadas no Ministério Público Federal (MPF), sob sigilo e no Tribunal de Contas da União (TCU).