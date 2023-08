Mulher de pecuarista vítima de queda de avião morre em Campo Grande

A engenheira civil Ana Paula Pridonik, 27 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 1º, na Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso da Sul. A jovem era companheira do pecuarista Garon Maia e madrasta de Francisco Veronezi Maia, 11 anos, que morreram em uma queda de avião no sábado, em Rondônia.

A informação foi confirmada ao GLOBO pela Santa Casa de Campo Grande. Ana Paula foi encontrada ferida em casa por familiares, que acionaram o socorro, mas ela não resistiu aos ferimentos na unidade de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

Os corpos do pecuarista e do filho foram enterrados nesta terça, em Campo Grande (MS). Pai e filho foram velados juntos e sepultados no Cemitério Parque das Primaveras. A cerimônia foi restrita e contou com a presença de muitos amigos e familiares das vítimas.