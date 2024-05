Mulher denuncia tráfico em bairro e é assassinada por sobrinho-neto | A TARDE

Uma idosa de 70 anos foi morta por um parente após denunciar o tráfico de drogas no bairro onde morava, na cidade de Água Doce do Norte, Norte do Espírito Santo. A mulher, identificada como Sebastiana Pereira Rodrigues, estava desaparecida desde sábado, 20, e seu corpo foi encontrado na tarde de terça-feira, 23, em fase de decomposição, no bairro Vila Nelita.

Leia também:

>> PM retira pichações de facções criminosas na região do Subúrbio; veja

>> Adolescente é executada a tiros no meio da rua em Madre de Deus

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, o autor foi o sobrinho-neto da idosa, que confessou o crime. Em depoimento, o jovem de 17 anos contou que a vítima estava denunciando o tráfico no bairro, e por isso resolveu matá-la no sábado. No entanto, como o caso só foi descoberto na terça, após denúncia de moradores, não houve situação de flagrante e ele foi solto.

Na manhã desta quarta-feira, 25, o adolescente, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas e suspeita de outros crimes, foi encontrado morto às margens de uma rodovia estadual. A Polícia Civil investiga o caso.