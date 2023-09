Mulher é arremessada no ar após brinquedo quebrar em parque

Uma mulher ficou ferida após ser arremessada no ar por um brinquedo do parque de diversões Mirabilândia, em Olinda, na Grande Recife, na tarde desta sexta-feira, 22. A vítima foi internada com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e fraturas pelo corpo.

Em vídeo feito pelos presentes, é possível ver o brinquedo "Wave Swinger", que pode chegar a até 12 metros de altura, repleto de pessoas. Após algumas voltas, o corpo da mulher é lançado para fora de um dos balanços da estrutura, que fica vazio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro da vítima. Ela foi transferida para o o Hospital da Restauração, em Recife. O estado de saúde é grave.

O parque segue em funcionando, apesar do acidente. “As causas do acidente estão sendo apuradas por uma equipe técnica habilitada, e o parque fica à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos", diz a administração do parque, em nota.







Reprodução / Redes sociais