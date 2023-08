Mulher e crianças são envenenadas com bolinho de chuva “batizado”

Um homem foi preso por suspeita de envenenar sua esposa, de 36 anos, o filho dela e um amigo da criança, ambos com 8 anos. O pedreiro José Jorge Alves da Silva, de 52 anos, preparou bolinho de chuva "batizado" para as vítimas, em caso registrado no domingo, 27, em Riacho Fundo II, no Distrito Federal.

A comida foi ingerida na residência da família do acusado. As vítimas apresentaram quadros como dor de garganta e abdominal. Elas foram socorridas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da localidade.

De acordo com as investigações, no dia anterior ao preparo dos bolinhos, José Jorge comprou uma caixa de clonazepam, tranquilizante de nome comercial Rivotril. No momento da prisão, feita dentro da sua residência, os policiais encontraram uma cartela vazia do medicamento.

A mulher teve alta e está em recuperação em casa. As crianças permanecem sob observação no Hospital Regional do Guará. O caso é investigado pela 29ª Delegacia de Polícia de Riacho Fundo.