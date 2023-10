Mulher é denunciada por tentar asfixiar marido durante sexo | A TARDE

Ana Cláudia Pimenta, de 42 anos, foi denunciada por tentativa de asfixiar o marido enquanto o casal fazia sexo. De acordo com a denúncia, ela amarrou o marido na cama alegando que as cordas faziam parte de um fetiche e, em seguida, tentou sufocá-lo. O crime aconteceu no dia 4 de outubro, na cidade de Milhã, no Ceará.



"No momento em que a vítima ficou imóvel, a acusada começou a proferir insultos [contra o marido, que terá identidade preservada] e a dizer que se casou com o objetivo de ficar com os bens do companheiro, incluindo a casa e o carro. Após finalizar as ofensas, ela teria iniciado o estrangulamento", diz o autor da denúncia, o promotor do Ministério Público Gustavo de Souza.

Ainda de acordo com o promotor, mesmo amarrado, o marido conseguiu chamar o filho, que mora próximo ao local da ocorrência. "Ana Cláudia de Souza Pimenta, temendo o flagrante, libertou o marido", diz um trecho da denúncia.

A suspeita do crime foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia Regional de Quixadá sob os efeitos de medicação que ela havia ingerido após o crime.

Ela é acusada de tentativa de homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, com uso de asfixia e com uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima. O Ministério Público requer ainda que investigação de suposto tratamento psiquiátrico utilizado pela acusada, usado como argumento de defesa.

Segundo o MP, a denúncia contra a esposa é baseada em laudo pericial de exame de corpo delito, fotos registradas no cenário da ocorrência e depoimentos das testemunhas.