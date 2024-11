Mulher é detida com mais 10 de celulares furtados na roupa; assista

Cena repercutiu nas redes sociais - Foto: Reprodução| Redes Sociais

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que uma é mulher detida pela Polícia Civil com 12 celulares furtados escondidos na roupa. O episódio aconteceu no Pré-Caju, tradicional festa de rua de Aracaju (Sergipe), no sábado, 9.

Vestida com um abadá, a mulher usada outras roupas por baixo como uma uma espécie de 'cinturão' para segurar os aparelhos roubados. Cerca de 100 celulares furtados na festa deste ano foram recuperados pela Polícia Civil.

A Delegacia de Turismo é a responsável pelas prisões e pela devolução dos celulares aos donos. O processo vai ocorrer por meio de divulgação na página da Polícia Civil de Sergipe no Instagram.

Veja o vídeo: