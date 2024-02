Mulher é morta a tiros pelo ex ao chegar de festa de carnaval | A TARDE

A servidora pública Mayara Almodin Aran Florenciano, de 29 anos, foi morta a tiros dentro de um carro, perto de sua casa, na cidade de Nioaque (MS). A vítima voltava de carona com amigos de uma festa de Carnaval, na madrugada de domingo, 11.

De acordo com a Polícia Civil, ela chegou a reconhecer um outro veículo, no qual estaria o seu seu ex, um homem de 26 anos, momentos antes de sofrer o ataque. O homem desceu do carro, foi até o veículo no qual estava ela e os amigos, abriu a porta do passageiro e disparou contra Mayara.

Ainda segundo a polícia, há relatos que o ex-namorado da vítima já havia ameaçado ela. O caso foi registrado como feminicídio.