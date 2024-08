Mulher é morta a tiros por vizinha por causa de briga sobre terrenos

- Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 37 anos foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira, 24, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, o crime foi cometido por uma vizinha da vítima, com quem travava uma antiga discussão a respeito dos limites do terreno de cada uma.



Ainda de acordo com informações de testemunhas, a suspeita do crime teria ameaçado Markelle Moreira através das redes sociais, na terça-feira, 23. Nesta manhã, ela foi até a frente da casa da vítima e atirou nela pelas costas.



O Corpo de Bombeiros informou que Markelle Moreira foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho II em um carro particular, mas que ela não resistiu ao ferimento.



A suspeita, que não teve o nome divulgado, fugiu após o crime. O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia.