Mulher é presa após denúncias por causa do Linha Direta | A TARDE

Tânia Djanira Melo Becker de Lorena, acusada de matar a filha, Andréa Rosa de Lorena, para ficar com a guarda do neto, foi presa neste sábado, 11, após ser procurada por quase duas décadas. Djanira era procurada há 17 anos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público e foi presa após exibição do programa “Linha Direta”, do Globoplay, o que incitou denúncias contra a acusada.

De acordo com a denúncia, após um almoço de família na casa de Andréa, no dia 12 de fevereiro de 2007, Djanira e o padrasto da vítima, Everson Luís Cilian, usaram um fio para enforcar Andréa até ela parar de respirar. Em seguida, os dois colocaram o corpo dela embaixo da cama, que só foi localizado dois dias após a morte. O crime aconteceu em Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba. Andréa deixou uma menina e um menino. Everson Luís também está preso.

Djanira foi presa em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), ela se apresentava como Lurdes, conforme informação divulgada pelo g1. Djanira foi encaminhada para o sistema prisional de Apucarana.

Em inquérito policial, a Polícia Civil informou que fez contatos com parentes e vizinhos, mas ninguém a havia visto. Djanira e Everson respondem por homicídio triplamente qualificado.

