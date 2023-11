Mulher é presa no aeroporto com drogas nas partes íntimas | A TARDE

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira, 21. uma mulher com cápsulas de cocaína introduzidas na vagina, no ânus e dentro do sistema digestivo. O flagrante foi registrado no Aeroporto Internacional de São Paulo.

A brasileira de 21 anos foi selecionada pela fiscalização, que analisou passageiros e bagagens antes do voo que tinha como destino a cidade de Paris, na França. A mulher levantou suspeitas após passagem pelo detector de drogas e explosivos.

A mulher respondeu aos questionamentos da PF e após busca pessoal feita por uma policial feminina, ficou constatado que ela transportava cocaína na cavidade vaginal dentro de um preservativo.

A suspeita confessou também que estava com uma quantidade de cápsulas introduzida no ânus e dentro de seu sistema digestivo. Ela foi conduzida para o hospital para expelir a cocaína com segurança.

Quando receber alta da unidade hospitalar, ela será apresentada à Justiça Federal e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.